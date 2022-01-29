نانت أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس فرنسا على حساب بريست

المصدر: أ ف ب

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بات نانت أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه أمس الجمعة على ضيفه بريست 2-صفر بثنائية للودوفيك بلاس على ملعب "لا بوغوار".

وافتتح بلاس التسجيل لنانت، تاسع الدوري، عندما روض بطريقة رائعة كرة طويلة شتتها الدفاع، وتوغل داخل المنطقة وسدد من منتصفها الى يسار الحارس (ق25).

وضاعف بلاس تقدم حامل اللقب ثلاث مرات، آخرها في العام 2000، بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس غوتييه لارسونور (ق53).

ومع فترة التوقف الشتوية للدوري لمدة أسبوعين، ستتنافس الفرق في نهاية الأسبوع في منافسات الكأس.

وفي أبرز المواجهات، يلتقي اليوم السبت رينس مع باستيا من الدرجة الثانية ومرسيليا مع مونبلييه، أما الأحد فيواجه سانت إتيان متذيل الدوري مضيفه بيرجيراك بيريغور من الدرجة الوطنية الثانية، فيما يلتقي لنس مع ضيفه موناكو.

ويختتم الدور ثمن النهائي الاثنين بمباراة باريس سان جرمان حامل اللقب آخر سنتين ومتصدر الدوري مع ضيفه نيس، ثاني ترتيب "ليغ 1"، في أقوى المواجهات.

وكان رين بطل العام 2019 خرج من الدور السابق على يد نانسي لورين من الدرجة الثانية.

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