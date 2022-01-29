واشنطن "تأمل" مواجهة إيران بمونديال قطر

المصدر: أ ف ب

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هنأ المبعوث الأمريكي الى المفاوضات النووية مع إيران روب مالي طهران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.

وفي حين كان يتوقع أن يعلق على المفاوضات النووية عقب تعليق مؤقت جديدة، أُعلن عنه أمس الجمعة، كتب على تويتر "تهانينا لـ"فريق ملي" لتأهله لكأس العالم 2022"، مستخدماً بذلك لقب المنتخب الإيراني.

وأضاف "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، في قطر حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

إلى ذلك، وجه المبعوث الأمريكي، الذي يحاول مع الأوروبيين أنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، رسالة ذات بعد سياسي أكبر مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب، للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.

ويفاوض روب مالي منذ ابريل على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بعدما كانت قد انسحبت منه في 2018 خلال عهد دونالد ترامب. ولكن المفاوضات تتم بشكل غير مباشر، ولم يلتقِ بعد المفاوضين الإيرانيين.

وأعلنت إيران للمرة الأولى هذا الأسبوع انفتاحها على مفاوضات مباشرة، تطالب بها الولايات المتحدة.

وتم تعليق مفاوضات فيينا مرة جديدة الجمعة حتى الأسبوع المقبل.

ولمح الدبلوماسيون الأوروبيون والروس المشاركون إلى إحراز تقدم في المحادثات، معتبرين أن وقت "القرارات السياسية" حان للتوصل إلى اتفاق.

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