"الهداف القاتل" فلاهوفيتش ينضم رسمياً إلى يوفنتوس

المصدر: أ ف ب

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أكمل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش انتقاله بشكل رسمي إلى نادي يوفنتوس الايطالي قادما من فيورنتينا في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثاني والعشرين، بحسب ما أفاد موقع "السيري آ" الجمعة.

كان اسم فلاهوفيتش على رأس قائمة الانتقالات الأخيرة التي أنجزت في الدوري الإيطالي كما أشار الموقع الرسمي للدوري، حيث تمّ وضع علامة "دائم" على نوع الانتقال.

وكتب يوفنتوس على موقعه الرسمي "عشرين هدفًا في 24 مباراة، بين الدوري والكأس، في الجزء الأول من موسم 2021/2022".

وأضاف "هذه الأرقام ترتفع إلى 41 في 64 مباراة إذا تم جمعها مع تلك في موسم 2020/2021.

وتابع "أي لاعب لديه مثل هذه الإحصائيات يمكن تلخيصه في كلمتين: الهدّاف القاتل، أو إذا ما كنتم تفضّلون، دوشان فلاهوفيتش، الذي أصبح رسميا في يوفنتوس - ما هي أفضل طريقة للاحتفال بعيد ميلادك الثاني والعشرين؟"

وكان الدولي الصربي قد وصل الى المركز الطبي لفريق "السيدة العجوز" في وقت سابق من الجمعة من أجل إجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.

وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش الى عملاق تورينو بسبعين مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة هامة جداً لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع الموسم.

وجاء في بيان يوفنتوس "سيكون من الاختزال وصف دوشان بأنه مجرد قوة من قوى الطبيعة. بالإضافة إلى براعته الجسدية، فهو يلديه تقنية مذهلة، وقوة، ومعدن، والأهم من ذلك كله، برودة وسلاسة أمام المرمى".

ويقدم الصربي مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي "سيري أ" مع 17 هدفًا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وفي ظل ابتعاد زميله السابق في فيورنتينا فيديريكو كييزا عن الملاعب لسبعة أشهر بعد خضوعه الأحد لعملية جراحية في النمسا لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو يوفنتوس بأمس الحاجة الى مهاجم وقد ظهر ذلك الأحد في قمته المحلية ضد ميلان (صفر-صفر) حيث بدا عاجزاً هجومياً لدرجة أنه لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث طيلة اللقاء.

يحتل يوفنتوس، خامس ترتيب الدوري، المركز الحادي عشر في الكالتشيو هذا الموسم لعدد الاهداف المسجلة.

وبحسب التقارير، سيتقاضى فلاهوفيتش 7 ملايين يورو سنوياً، وهو فضّل الالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري على حساب أرسنال الإنجليزي الذي كان مهتماً بخدماته.

ولم يكن فلاهوفيتش ضمن تشكيلة فيورنتينا لمباراة الدوري الأحد ضد كالياري (1-1) لأسباب صحية بحسب الفريق الذي يعاني من إصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

وفي سن الثانية والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاماً رائعة. ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ارونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.

وشهدت مسيرة فلاهوفيتش تطوراً مبهراً مع فيورنتينا منذ التعاقد معه من بارتيزان الصربي في عام 2018 بأقل من مليوني يورو. فاعتباراً من موسمه الثالث في فلورنسا، تخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري (21 هدفا) في سن العشرين عاما.

طوله الفارع (1,90 م) وقوته البدنية وغريزته التهديفية القاتلة أمام المرمى يذكروا بمهاجم رائع آخر في إيطاليا: مثله الأعلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



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