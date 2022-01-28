رونالدو من قبة الوصل بإكسبو: دبي قامت بعمل لا يصدق

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية ولاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ان الاهتمام بالصحة واللياقة ونظامه الغذائي سر تألقه في هذا العمر .

والهب رونالدو حماس الجماهير الذين حضروا بأعداد غفيرة لمتابعة الجلسة الحوارية في ساحة الوصل، القلب النابض لـ"إكسبو2020دبي" ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة".

واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بحرارة منذ ظهوره على مسرح الوصل في مشهد مبهر ووسط هتاف عشاق "الدون" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم.

وقال رونالدو : "أشكر كل جماهيري، ولم أكن أتوقع هذا العدد الكبير من الحضور، وأنا أحب دبي وثقافتها وشعبها، وأنا أزور دبي كل سنة، وسعيد جداً بالتواجد فيها".

وعن زيارته لأكسبو، قال: "دبي قامت بعمل لا يصدق في اكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".

وأضاف: "لأننا بشر متساوون بصرف النظر عن الديانة أو الجنسية، ورسالتي للجميع.. ما الذي يمكن أن أفعله في حياتي؟، وخاصة الأطفال وأنا أنتظر طفل جديد، ويجب أن تركز الأجيال الجديد، على الاهتمام بصحتها، وتستمتع لنصائح الأسرة، وأنا عمري الآن 37 سنة، وما زالت ألعب، لأنني اهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة، الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء".

وتابع: "الأجيال الجديدة، أنا تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام.بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها".

واضاف: "ما أقوله يخرج من أعماق قلبي، لم أكن أتوقع مشاهدة هذه الأعداد الكبيرة تحضر لمشاهدتي اليوم، والمهم في حياتي الشعور والحب الذي يمنحه لي الجمهور، وأشكر الجميع على الحضور والاستماع لكلماتي القليلة، وأعرف أنكم كنتم تتوقعون مني الحديث كثيراً، ولكن المهم ما تقوله حتى ولو كلمات قليلة".

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