بالفيديو..مقابض مكنسة ومعاطف فلورسنت لإدارة لقاء الأرجنتين وتشيلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أضطر الحكام المساعدون من أمريكا الجنوبية، إلى استخدام معاطف الفلورسنت المربوطة بمقابض مكنسة، لإدارة مباراة الأرجنتيني وتشيلي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد ترك أعلامهم للمباراة في فندقهم.

وأدرك الحكام البرازيليون فابريسيو فيلارينيو ورودريجو فيغيريدو، أنهم تركوا أعلامهم في الفندق، وكان عليهم الارتجال، واستخدموا سترات الفلورسنت على مقابض مكنسة تم تحطيمها إلى أجزاء، وفازت الأرجنتين في تلك المباراة بنتيجة 2-1.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأعلام التي صنعها الحكام واستخدموها خلال المباراة، وظهر المساعد وهو يرفع عصاه وعليها مريلة صفراء مضيئة، مثل تلك التي ترتديها الشرطة وعمال الطرق.

ونقلت صحيفة "سبورت ميل"، تقارير محلية أشارت إلى إن مسؤولي الخطوط المتخبطين، تركوا الأدوات الأساسية في فندقهم، وأدركوا أن لديهم مشكلة يحتاجون إلى إصلاحها بمجرد وصولهم إلى ملعب المباراة في مدينة كالاما التشيلية.

ويذكر أن الأرجنتين، كانت قد تأهلت بالفعل لكأس العالم 2022، قبل لقاء تشيلي، والتي بخسارتها، أصبحت مهددة بعدم التأهل المباشر للمونديال، ولديها محاولة أخيرة للتأهل يوم الثلاثاء المقبل، عندما تلتقي بوليفيا في لاباز.

ويتأهل الأربعة الأوائل تلقائياً من تصفيات أمريكا الجنوبية، ويخوض صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة مع فريق من الاتحاد الآسيوي، وتأهلت بالفعل البرازيل المتصدرة، والأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وتقترب الإكوادور التي تحتل المركز الثالث، من اللحاق بهما.

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