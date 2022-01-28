سحب 230 ألف يورو من حساب بن زيمة بأمر قضائي

المصدر: أ ف ب

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سُحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب النجم الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لتسديده لمواطنه ماتيو فالبوينا بناء على القرار الصادر من محكمة فرساي في نوفمبر الماضي المتعلق بقضية الشريط الجنسي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس أمس الخميس من مصدر مقرب من الملف.

وكانت أمرت المحكمة بن زيمة بدفع غرامة وتعويضات وتكاليف قانونية للتعويض على فالبوينا، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

قالت محكمة فرساي حينها، إن "بن زيمة تورّط شخصيًا بحيل وأكاذيب لإقناع زميله بالرضوخ للابتزاز"، مضيفة أن اللاعب المخضرم لم يظهر "أية نية حسنة تجاه فالبوينا".

استأنف محامو مهاجم ريال مدريد القرار الذي صدر في العام الذي شهد عودة رائعة الى المنتخب الفرنسي بعد استبعاده عن أبطال العالم منذ العام 2015 بسبب هذه القضية.

سجّل بن زيمة تسعة أهداف منذ استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خرج "الديوك" بطريقة مفاجئة أمام سويسرا في ثمن النهائي قبل أن يحققوا لقب دوري الأمم الأوروبية.

لجأ محامو فالبوينا إلى المحضرين لاسترداد الأموال من بن زيمة لعدم تقدمه بتسديدها طوعًا.

وقال مصدر مقرب من القضية، إن حساب اللاعب مُجمّد جزئيًا منذ يوم الجمعة. يريد محامو بن زيمة الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه إلى حين النظر باستئنافه.

وقال بول-ألبرت إيوينز محامي فالبوينا "هذه هي النتيجة المنطقية لقرار الدفع الفوري. طلبنا اتفاقًا وديًا بشأن الدفع، لم يتم التوصل إليه مطلقًا".

واتهم بن زيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بن زيمة هذه المزاعم، قائلاً إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

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