رونالدو يهنئ جورجينا بعيد ميلادها عبر برج خليفة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية ولاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ 28 في دبي.

وهنأ "الدون" جورجينا بطريقة خاصة، حيث فاجأها بعرض صور ولقطات فيديو لها وعبارة عيد ميلاد سعيد عبر برج خليفة أثناء تناولهما العشاء بأحد المطاعم القريبة.

ونشر رونالدو فيديو على حسابه في انستغرام يظهر احتفاء برج خليفة بعيد ميلاد جورجينا، معلقا "تهانينا الحارة حبيبتي". وأضاف رمزا تعبيريا (قلب أحمر وقالب حلوى).

ويقضي رونالدو إجازته حاليا في دبي مع عائلته إلى جانب عدد آخر من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يركن للراحة في الوقت الحالي.

وتفاعل 12مليون متابع مع التهنئة على صفحة رونالدو في "إنستغرام" خلال 3ساعات من نشرها.

ويتابع 642 مليون شخص حول العالم حسابات رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم 396 مليون شخص عبر انستغرام.

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