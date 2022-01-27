أرسنال يعسكر في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل فريق أرسنال الإنجليزي بكامل نجومه لدبي على متن طيران الإمارات الراعي الرسمي للفريق لإقامة معسكر تدريبي في مجمع ند الشبا الرياضي لمدة أسبوع خلال توقف مسابقة البريمرليغ التي تستأنف نشاطها 8 فبراير المقبل.

وتعود "المدفعجية" على اختيار دبي كوجهة مثالية لمعسكره الشتوي، كونها تجمع بين الطقس المثالي وأشعة الشمس الدافئة والمرافق ذات المستوى العالمي في مجمع ند الشبا، بالإضافة إلى توفر خيارات ترفيهية واسعة ومتنوعة.

ومن المتوقع أن يزور أرسنال مقر "إكسبو2020 دبي" للإطلاع على فعالياته المتنوعة والمتميزة باعتباره أحد الشركاء الرئيسين للحدث العالمي.



ويرتبط أرسنال الذي يحتل المركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز بعلاقة متميزة مع دبي عمرها أكثر من 4 عقود، حيث تعود أول زيارته لها إلى نوفمبر 1976 عندما خاض "المدفعجية" مباراة ودية مع النصر بمشاركة عدد من نجومه أمثال مالكولم ماكدونالد وجون ماثيوز وجون رادفورد.

وأصبحت مرافق التدريب في دبي، وخاصة مجمع ند الشبا الرياضي، مقصداً للمنتخبات والأندية العالمية وكبار النجوم لإقامة تحضيراتهم على مدار العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز