إنفانتينو يكشف حقيقة تصريحاته حول إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن تصريحاته حول إقامة كأس العالم كل عامين، ربما تقنع الأفارقة بألا يخاطروا بالتعرض للموت من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، قد اقتطعت من سياقها.

وأوضح إنفانتينو، في كلمة له أمام المجلس الأوروبي، أمس، عن العديد من الأمور ومنها وكلاء اللاعبين وكأس العالم في قطر 2022 ومقترحات (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين.

وأنهى رئيس (فيفا) حديثه عن إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى أن السبب الذي يراه الاتحاد الدولي وراء الفكرة المثيرة للجدل التي يطرحها أرسين فينجر، نابع من الرغبة في منح الفرص للعديد من الناس في العالم للاستمتاع بأفضل اللاعبين من أجل مستقبل كرة القدم."

وأضاف رئيس (فيفا) في المجلس الأوروبي بستراسبورج: "نرى أن كرة القدم تتطور في اتجاه بأن هناك البعض الذين يملكون كل شيء، فيما لا تملك الأغلبية أي شيء ".

وتابع: " في أوروبا تقام كأس العالم مرتين في الاسبوع، لأن أفضل اللاعبين يلعبون في أوروبا حيث ليس هناك حاجة للمزيد من الفعاليات، لكننا إذا فكرنا في بقية العالم وحتى في أوروبا، فإن أغلب أوروبا لا ترى أفضل اللاعبين ولا تشارك في البطولات الكبرى".

ولكن خلال شرحه للمعضلات الأخلاقية التي تسبب اضطرابا في كرة القدم في الوقت الحالي، اتخذ خطاب إنفانتينو منعطفا مثيرا للفضول، حيث أشار إلى أن التغييرات التي سيتم إضافتها على بطولة كأس العالم ربما تجعل اللاجئين يفكرون مرتين قبل الهروب من أفريقيا إلى أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز