البحرين تؤكد جاهزيتها لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 مؤتمراً صحفياً، وذلك للكشف عن تفاصيل استضافة المملكة للدورة الإقليمية، وما قامت به اللجنة المنظمة من إجراءات تنظيمية وإدارية لتحقيق النجاح للدورة.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، والذي أعرب شكره وتقديره إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي، مثنياً في ذات الوقت على اهتمام الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، باستضافة المملكة لهذا الحدث الإقليمي المهم.

وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للدورة، على رعايته للدورة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبله في دعم الحركة الرياضية البحرينية واستراتيجيته التي حققت للرياضة العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يعطي اللاعبين من ذوي العزيمة اهتماماً خاصاً ودعماً لامحدوداً في توفير كافة احتياجاتهم، الأمر الذي ساهم في تحقيق الرياضة البارالمبية لنقلات نوعية بارزة على المستوى الإداري والفني والإنجازات على مختلف الصعد.

وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة: تكمن أهمية استضافة المملكة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022، في توافقها مع سياسات وأهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة، حيث تعكس محوراً مهماً وهو السياحة الرياضية واستضافة البطولات الرياضية بما يدعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026.

كما أن لاستضافة الدورة مكاسب عديدة من بينها تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الفعاليات الرياضية، والتأكيد على جاهزية المملكة في استقطاب وتنظيم الألعاب البارالمبية الآسيوية. والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي على ضوئها تم توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج التنمية الإنمائي للأمم المتحدة، ومن هذه الأهداف، الهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاه، الهدف رقم 5: المساواة بين الجنسين، الهدف رقم 10: الحد من أوجه عدم المساواة، الهدف رقم 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية، الهدف رقم 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشار الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة إلى أن من بين الأهداف التي سنركز عليها أيضاً هي توعية المجتمع أهمية دور ذوي العزيمة، وأهمية الرياضة في تغيير مستوى حياة ذوي العزيمة من الناحية النفسية والجسدية ومهارات التواصل وأهمية الرياضية في دمج ذوي العزيمة مع الأسوياء في المجتمع الواحد، والعمل على إبراز اللاعبين البحرينيين في البطولات العالمية والإقليمية المعتمدة من قبل الاتحادات الدولية لتحقيق ميداليات ملونة باسم البحرين، بالإضافة إلى إبراز قدرات وإمكانيات البحرين في استضافة أكبر البطولات الإقليمية، خاصة بعد استضافة بطولة آسيا البارالمبية التي تعتبر أكبر دورة في تاريخ البحرين، فضلاً عن التحضيرات لاستضافة دورة غرب آسيا البارالمبية التي تعتبر ثاني أكبر دورة تستضيفها البحرين.

أما الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، فقد أكد على قدرة مملكة البحرين لاستضافة الدورة بصورة متميزة في ظل ما تمتلكه البحرين من منشآت رياضية مجهزة بشكل مثالي تتناسب مع لاعبي البارالمبية، بالإضافة إلى الكوادر البحرينية التي تمتلك خبرات عالية في التعامل مع مثل هذه الدورات وامتلاكها لخبرات تراكمية جراء مشاركتها في تنظيم العديد من البطولات التي أقيمت على أرض البحرين وأخرجتها بحلة تنظيمية زاهية.

وأشار أن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا كان على تواصل مستمر مع اللجنة البارالمبية البحرينية في سبيل التعرف على الإجراءات التنظيمية المتخذة وبما تقوم به البحرين من إجراءات تنظيمية وتهيئة الكوادر للإشراف على تنظيم الدورة والثقة الكاملة في قدرات البحرين على تحقيق النجاح للدورة، كما كان النجاح حليفاً لها في الدورة الآسيوية التي اختتمت مؤخراً.

ومن ناحيته أشار علي محمد الماجد، عضو اللجنة العليا المنظمة والأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، إلى أن الدورة تأتي وفق رؤية اللجنة وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتعكس الاهتمام الذي يوليه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم جميع الرياضات على حد سواء، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة البحرين رياضياً ويؤصل دورها في احتضان الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى استعداد مملكة البحرين التام لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة – البحرين 2022، والتي تعتبر ثاني أكبر دورة في تاريخ المملكة، سواء على مستوى ذوي العزيمة أو الأسوياء.

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