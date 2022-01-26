ديوكوفيتش للمشاركة في دورة دبي بعد حرمانه اللعب في أستراليا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد يشارك النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في دورة دبي لكرة المضرب التي تقام الشهر المقبل، بعد الجدل الواسع الذي ادّى الى ترحيله من أستراليا، مما حرمه من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، بحسب ما أشارت تقارير.

وأظهرت قائمة دخول مسرّبة نشرها صحافيون مختصون بكرة المضرب على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام عدّة أن ديوكوفيتش هو المصنف الأول في البطولة المزمع اقامتها بين 21 و26 فبراير.

وخسر اللاعب الصربي البالغ من العمر 34 عامًا معركة قانونية للبقاء في أستراليا والدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة المقامة حاليًا، في جدل واسع على خلفية رفضه الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 وإصرار السلطات الاسترالية على عدم أحقيته في الدخول الى البلاد من دون أخذ اللقاح. وتصدر هذا الخلاف العناوين والمشهد العالمي.

ولم تكن خطوات ديوكوفيتش التالية واضحة منذ أن غادر ملبورن وعاد إلى بلغراد عبر دبي.

ومُنح ديوكوفيتش في بادئ الامر إعفاء للعب من قبل الاتحاد الاسترالي للعبة، على الرغم من عدم حصوله على اللقاح، لكنّ السلطات الأسترالية ألغت تأشيرته في قرار أيدته المحكمة الفيدرالية في النهاية.

ديوكوفيتش، الذي يشارك الرقم القياسي بـ 20 لقبًا في بطولات "غراند سلام" مع الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرير، يواجه الآن صعوبة في تعزيز سجله على اعتبار انّ فرنسا التي تستضيف بطولة رولان غاروس تمنع ايضًا الرياضيين غير الملقحين، وكذلك نيويورك التي تستضيف بطولة فلاشينغ ميدوز.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز