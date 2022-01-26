كيف رد محمد صلاح على فيديو ماني الساخر؟

المصدر: وكالات

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مازح محمد صلاح، قائد منتخب مصر، زميله السنغالي ساديو ماني بعدما قال الأخير ضاحكا إن السنغال ستفوز على مصر بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار ردًا على ماني ضاحكًا: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.

يذكر أن قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم هذا العام أسفرت عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر أمام السنغال خلال شهر مارس المقبل.

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