رونالدو ونجوم "يونايتد" يستمتعون بشمس دبي الدافئة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي دبي لقضاء إجازتهم الشتوية خلال فترة توقف مسابقة "البريمرليغ" التي تستأنف نشاطها 8 فبراير المقبل.

وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم "يونايتد" الذين اختاروا دانة الدنيا للاستجمام والراحة، حيث نشر "الدون" صورا له على حسابه في "انستغرام" وعبر خاصية "ستوري" وهو يستمع باشعة الشمس الدافئة على شواطئ دبي.

وعلق رونالدوعلى الصور التي نشرها على حسابه في "إنستغرام"، قائلا: "استمتع بالمنظر""

ويرتبط رونالدو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار لقضاء إجازته السنوية والاستمتاع بالدفء والأمن، كما سبق أن شارك في مناسبات عديدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011.

وإلى جانب رونالدو يتواجد 3 نجوم آخرين للفريق الإنجليزي في دبي، هم بول بوغبا نجم منتخب فرنسا والانجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي ديوغو دالوت.

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