وفاة الدولي الهولندي السابق ويم يانسن عن 75 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي الدولي الهولندي السابق ويم يانسن، وصيف بطل موندياليي 1974 و1978 مع بلاده، أمس الثلاثاء، عن 75 عاماً بحسب ما أعلن نادي فينورد روتردام الذي لعب في صفوفه وأشرف على تدريبه أيضاً.

ونعى فينورد رحيل من اعتبره "أيقونة" النادي إن كان كلاعب، مدرب، مدير فني أو مستشار بحسب ما أفاد في بيانه.

وبعدما كان ضمن التشكيلة الهولندية التي وصلت الى نهائي مونديال 1974 ثم مونديال 1978 حيث خسرت أمام ألمانيا الغربية (1-2) والأرجنتين (1-3) توالياً، انتقل يانسن العام 1982 الى التدريب للإشراف على فريق الشباب في فينورد، النادي الذي أحرز معه كلاعب لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة وكأس الانتركونتيننتل عام 1970 وكأس الاتحاد الأوروبي العام 1974، إضافة الى أربعة ألقاب في الدوري المحلي ولقب في مسابقة الكأس.

وبعدما شغل منصب مساعد المدرب في الفريق، انتقل يانسن لاستلام مهام المدرب بين 1990 و1993 وقاده للفوز بالكأس المحلية مرتين.

وكان سلتيك الاسكتلندي أبرز محطاته التدريبية بعد فينورد، ونجح في قيادته لحرمان الغريم رينغرز من لقبه العاشر توالياً في الدوري عام 1998.

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