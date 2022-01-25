"كاف" يفتح تحقيقاً في الحادث المأساوي لتدافع الجمهور

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على وجه السرعة، عن فتح تحقيق في الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في ملعب "بأول بيا" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الذي أقيمت فيه مباراة الكاميرون وجزر القمر، حيث أدى تدافع الجمهور لهذا الحادث الغريب من نوعه، وأوفد رئيس "كاف" السكرتير العام للاتحاد "فيرون أومبا" للاطمئنان على المصابين في المستشفيات التي نقلوا إليها.

وعلَّق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الحادث الذي تسبب في وفاة عدد من المشجعين من خلال بيان رسمي قال فيه: "علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في الملعب الأوليمبي خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة وجزر القمر، ويقوم بالتحقيق حالياً في الواقعة، ويحاول الحصول على المزيد من التفاصيل حول ما حدث".

وأضاف البيان: "نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، كما أوفد باتريس موتسيبي، رئيس كاف، فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد، لزيارة المشجعين في مستشفى ياوندي".

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن آلاف المشجعين حاولوا دخول الملعب، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عند المدخل الاستاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ويتوقع ناصيري بول بيا، حاكم منطقة وسط الكاميرون، أن يكون هناك المزيد من الضحايا.

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