8 قتلى وعشرات الجرحى بعد مباراة الكاميرون وجزر القمر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حادثة مأساوية قاسية شهدتها الكاميرون مساء أمس بعد انتهاء مباراة منتخبي الكاميرون وجزر القمر، خلَّفت مقتل 8 أشخاص على الأقل وجرح العشرات من المشجعين الذين يُقدَّر عددهم بـ50 شخصاً بسبب التدافع عند خروجهم من ملعب "باول بيا" بالعاصمة ياوندي.

ووفقاً لموقع "CRT" الكاميروني، فإن عدد القتلى ارتفع إلى 8 أشخاص بينهم عائلات من الحاضرين للمباراة، وكانت تقارير عالمية قد أشارت إلى سقوط مصابين في عملية تدافع من قبل الجماهير خلال خروجهم من الاستاد، عقب انتهاء المباراة التي حضرها عشرات الآلاف من المدرجات.

وأكدت الصحفية الكاميرونية أني بايبي، عبر حسابها في "تويتر"، أن هناك 8 ضحايا بخلاف إصابة 50 شخصاً آخرين.

كما كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن التفاصيل ذاتها التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المشجعين نتيجة حادثة التدافع، في ملعب "بول بيا" الأولمبي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إدخال عدد من أنصار منتخب الكاميرون إلى المستشفى وفقاً لشهود عيان.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا عقب فوزه الصعب على حساب جزر القمر بنتيجة 2-1.

تدافع الجمهور الكاميروني الذي أدى إلى وفاة وجرح العشرات في ملعب باول بيا في العاصمة الكاميرونية ياونديhttps://t.co/FBdfRyR3Bs#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KKRWV2VUYi — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 24, 2022

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