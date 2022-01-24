موهبة بالميراس على رادار برشلونة وريال مدريد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت تقارير إسبانية إلى وجود صراع بين نادي برشلونة وريال مدريد لضم موهبة شابة تبلغ من العمر 15 عاما فحسب، وهو موهبة بالميراس البرازيلي إندريك فيليب موريرا، خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الموهوب الشاب الجديد مرشح لأن يصبح مهاجمًا من الطراز العالمي، حيث دخل بالفعل دائرة اهتمام عملاقي لاليغا ريال مدريد وبرشلونة.

ولن يتمكن أي من الناديين من التوقيع معه قبل بلوغه سن الرشد، حيث لا يسمح الفيفا للأندية بالحصول على خدمات لاعبين من الخارج تحت سن 18 عامًا، ومع ذلك، يحرص كل من البرسا والميرنجي على بناء المستقبل، مع وصول اللاعب البرازيلي المعجزة الذي تميز بأدائه في بالميراس هذا الموسم.

فقبل أيام، أحرز المهاجم الشاب هدفا بركلة فنية في شباك نادي أوستي ليضمن تأهل بالميراس إلى نصف نهائي جولة "Copinha-a" التي خرجت لاعبي البرازيل المحترفين من الشباب، منهم نيمار جونيور وفينيسيوس جونيور وكولوس كاسيميرو.

ورغم أنه لم تتح أمام موريرو أن يهز شباك ساو باولو خلال نصف النهائي أمام ساو باولو، إلا أنه سيحظى بفرصة أخرى في مواجهة بالميراس أمام سانتوس، الثلاثاء.

ووفقا لموقع "ماركا" فإن اللاعب الأيسر، الذي يبلغ طوله 1.73 مترا، حقق ما معدله هدف لكل مباراة خلال 150 مواجهة شارك فيها مع بالميراس.

ويشير "ماركا" إلى أن شركة "نايكي" حظيت باتفاق لرعاية اللاعب الشاب.

ولن تغيب خطوة ملاحقة الشاب لضمه إلى قائمة المحترفين عن نادي ريال مدريد، الذي يسعى إلى العثور على "ليونيل ميسي الخاص به"، وكان النادي الملكي قد فشل في التوقيع مع نيمار، قبل أن يضم فينيسيوس ورودريغو غوس ورينير جيسوس.

واليوم يضع الريال عينيه على موريرا، ويحاول عقد صفقة تضمن انضمامه إلى صفوفه عندما يبلغ 18 عاما، كما فعل مع فينيسيوس.

ويقول موقع "ماركا" إن موريرا، لا يمكنه توقيع عقد احترافي حتى يبلغ 16 عاما، ولن يسمح له بالتوقيع للعب لدى فريق أوروبي حتى 18 عاما.

لكن الموقع يذكر أن "فيفا" يخطط للتغيير تلك القاعدة، وذلك من منطلق أن الأندية الأوروبية تملك المؤهلات لتوفير بيئة كروية أفضل للاعبين الناشئين.

وبما أن هذه القوانين لا تظل سارية، فإنه ليس أمام النوادي الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد اتخاذ خطوات صغيرة ليتابعا مواجهتهما في التنافس على ضم اللاعبين الجدد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز