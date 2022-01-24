نجم مانشستر سيتي : محمد صلاح يجب ألا يبحث عن المال فقط

المصدر: البيان

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كشف حبيب كولو توريه نجم مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار السابق، إن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر، يوم الأربعاء المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، صعبة للغاية، مشيراً إلى انه على صلاح أن يستمر في ليفربول فلديه فرصة ليكون أسطورة في الريدز ويجب ألا يبحث عن المال فقط.

وأضاف توريه خلال تصريحات تلفزيونية إن لديه ذكريات كثيرة في مواجهات منتخب مصر الذي كان يملك جيلا ذهبيا لعب أمامه في العديد من المباريات.

وكشف عن حزنه من سخرية عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق منه بوضع صورة له خلال مراوغته في المواجهة التي جمعت منتخب مصر بكوت ديفوار في غانا بكأس الأمم الأفريقية عام 2008، وانتهت بفوز الفراعنة 4 ـ1.

وأضاف: "نجحت في التفوق على العديد من المنافسين الكبار ولكني لم أقلل من أحد من قبل، لذلك كنت حزينا للغاية من فكرة السخرية مني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن منافسات أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون قال: "كنت أرى أن منتخب نيجيريا قوي ومرشح لحصد اللقب، ولكنه ودع البطولة بالخسارة من تونس وهذا يؤكد أن المنتخب القوي لا يجب أن يعتمد على المستوى الفني فقط بل هناك عوامل أخرى يُمكنك الفوز من خلالها، مثل الروح القتالية في الملعب والتنظيم التكتيكي" .

مواجهة مصر

وتحدث توريه عن مواجهة مصر وكوت ديفوار في ثمن النهائي قائلا: "ستكون صعبة بالنسبة للمنتخبين، وخطيرة للغاية بالنسبة للمنتخب الإيفواري".

وزاد: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر المميزة، مثل الفريق الإيفواري الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة على مستوى الخط الأمامي القادرة بالفعل على صُنع الفارق، ولذلك المباراة ستكون صعبة على الطرفين"

وعن اللاعبين المميزين في منتخب مصر قال: "تريزيجيه بالنسبة لي لاعب مميز، ويملك خبرات كبيرة من خلال خوضه العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وبالطبع محمد صلاح الذي سيلعب دورا مؤثرا، وكذلك محمد النني الذي أعتبره قائدا في الملعب وهو لاعب جيد جدا، وقادر على التحكم والحفاظ على الكرة في وسط الملعب مما يجعله مفيدا لمنتخب مصر"

ووجه توريه رسالة خاصة لمحمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول قائلا: "على صلاح أن يستمر في ليفربول فلديه فرصة ليكون أسطورة في الريدز نظرا لأن الجماهير تحبه، وهو لديه 30 عاما في الوقت الحالي لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط، يجب أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".

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