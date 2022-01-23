زياش يرد على الانتقادات بهدف رائع في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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رد المغربي حكيم زياش، مهاجم تشيلسي على الانتقادات التي وجهت له مؤخراً في الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة في الجولات الماضية بان قدم أداء اسطوري وسجل هدفاً رائعا لفريقه اليوم في شباك توتنهام.

وافتتح حكيم زياش التسجيل في الدقيقة 47، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وعزز تياجو سيلفا في الدقيقة 55، بعدما ارتقى لعرضية من مخالفة نفذها ماسون مونت، مسددا رأسية سكنت الشباك.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد صنع مونت 20 هدفًا لتشيلسي منذ بداية موسم (2019-2020)، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف البلوز بجميع المسابقات، خلال تلك الفترة.

كما بات سيلفا بعمر 37 عامًا و123 يومًا أكبر لاعب يسجل في البريميرليج منذ فبراير/شباط 2013، عندما سجل راين جيجز بعمر 39 عامًا رفقة مانشستر يونايتد في شباك كوينز بارك رينجرز.

ونجح زياش في التسجيل في مباراتين متتاليتين في البريميرليج للمرة الأولى في مسيرته، كما سجل هذا الموسم 3 أهداف في الدوري، أكثر من حصيلته التهديفية الموسم الماضي (هدفين).

وسجل زياش 3 أهداف من أصل 5 من خارج منطقة الجزاء، وذلك بحسب أرقام "سكاي سبورتس".

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