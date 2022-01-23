صورة محمد صلاح مع لاعب عربي تلقى التفاعل على منصات التواصل

المصدر: البيان

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لاقت صورة الدولي المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رفقة مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي في الكاميرون تفاعلاً كبيراً من قبل محبي النجم المصري الذي حرص على مشاركة الصورة مع جمهوره على "انستغرام"، عقب تأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.

ونشر محمد صلاح عدة صور له عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، بقميص منتخب بلاده في الكاميرون.

ويستعد محمد صلاح مع زملائه الآن للمباراة المرتقبة ضد منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" يوم الأربعاء المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021".

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