رونالدو مهدد بتخفيض راتبه لهذا السبب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهدداً من قبل ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتخفيض راتبه بنسبة 25٪، في حال فشل "مان يونايتد"، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل "الشياطين الحمر" حالياً، المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم دون المستوى حتى الآن، ومهددين بالمزيد من الفشل، إذا لم ينجحوا في الفوز على وست هام وتوتنهام وأرسنال.

وإذا فشل مانشستر يونايتد في الوصول أيضاً، إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فستكون هناك تداعيات على رونالدو، حسب ما ذكرت صحيفة "أتلتيك"، والتي أشارت إلى أن راتب المهاجم سيتم تخفيضه بمقدار الربع إذا لم يتأهل فريقه لبطولة الأندية الأولى في القارة.

ويأتي هذا الكشف، في وقت توتر فيه العلاقة بين رونالدو ويونايتد، ومحاولات للتوفيق بين الجانبين، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مسيرة النادي الإنجليزي.

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