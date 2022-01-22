الإعلان عن أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم أفريقيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

واختار "كاف"، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات وذلك بعد تسجيله 5 أهداف حتى الأن في البطولة.

وأشاد الاتحاد الأفريقي عبر حسابه بـ"تويتر"، باللاعب الكاميروني، قائلا "ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل".

وتابع "بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا".

وكانت مباريات دور المجموعات في البطولة اختتمت الخميس الماضي، وأسفرت عن تأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي وهي: الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، السنغال، غينيا، مالاوي، المغرب، الغابون، جزر القمر، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.

ومن المقرر أن يقابل المنتخب الكاميروني، منتخب جزر القمر في دور الـ 16 يوم الاثنين المقبل الموافق 24 يناير الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز