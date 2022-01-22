منتخب استراليا للسيدات يكتسح نظيره الإندونيسي بـ18 هدفاً!

المصدر: البيان

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اكتسح منتخب أستراليا لسيدات كرة القدم نظيره الأندونيسي بنتيجة 18-0، أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة بالهند.

وأشارت صحيفة" bleacherreport" إلى أن من قام بتسجيل الأهداف اللاعبات: سام كير، في الدقائق 9، و11، و27 (من ضربة جزاء)، و36، و54، وكايتلين فورد (في الدقيقة 15)، وماري فاولر (17)، وهايلي راسو (24، و88)، وإيلي كارنتر (35، و49)، وإيميلي فان ايغموند (40 من ضربة جزاء، و57، و58، و70)، وكياه سايمون (68، و71)، وإيفي لويك (79).

وتلعب مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة، بعد غد الاثنين، حيث تواجه إندونيسيا منتخب تايلاند، وتلتقي أستراليا مع الفلبين.

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