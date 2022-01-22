زوجة ليندلوف تكشف معاناة عائلتها وكيفية النجاة من اللصوص

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أُجبرت ماجا نيلسون زوجة فيكتور ليندلوف نجم مانشستر يونايتد، وطفليهما الصغار تيد لوي وفرانسيس، على حبس أنفسهم في غرفة، عندما اقتحم لصوص منزل العائلة، بينما كان يلعب مع فريقه أمام برينتفورد الأربعاء الماضي، وانتقلت العائلة بعد تلك الحادثة إلى السويد، ويغيب ليندلوف اليوم، عن مباراة يونايتد مع وست هام.

ونشرت الزوجة قصة تعرض منزلهما للسرقة على حسابها الشخصي في "انستغرام"، قائلة: "خلال مباراة فيكتور ليلة الأربعاء، تعرضنا لاقتحام منزلنا في مانشستر، وكنت في المنزل بمفردي مع كلا الطفلين، لكننا تمكنا من إخفاء أنفسنا داخل إحدى الغرف قبل أن يدخلوا منزلنا، ونحن بخير في ظل هذه الظروف، لكن من الواضح أنها كانت لحظة صادمة ومخيفة للغاية لكلينا ولأولادي الصغار، ونحن الآن في السويد، ونقضي بعض الوقت مع عائلاتنا".

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أنه تم إخبار ليندلوف بهذه المحنة المرعبة بعد المباراة ضد برينتفورد في غرب لندن، والتي فاز بها يونايتد 3-1، وتحدث إليه المدير الفني للفريق رالف رانجنيك، مطولًا على متن الطائرة أثناء عودتهم إلى مانشستر مع بقية الفريق، ثم تم إجراء المزيد من المحادثات صباح اليوم، وتم اتخاذ قرار بإعفاء ليندلوف من التدريبات حتى يتمكن من العودة إلى السويد، بعدما أصر اللاعب على أن يكون مع زوجته وأطفاله، ودعم المدرب رانجنيك موقفه.

كما نوهت الصحيفة، إلى أن ليندلوف، ثاني لاعب يتم استهدافه من قبل لصوص في الشمال الغربي في الأسابيع الأخيرة، وأوضحت إنه في ديسمبر الماضي، اقتحم لصوص منزل الظهير الأيمن جواو كانسيلو، واعتدوا عليه أمام عائلته وسرقوا المجوهرات، وأصيب المدافع بجروح وكدمات في وجهه في الحادث الذي تحقق الشرطة فيه.

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