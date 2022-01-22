4 حكام آسيويين للمشاركة في إدارة مونديال الأندية بأبوظبي

المصدر: دبي -البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اختيار 18 حكماً، ومن بينهم 4 حكام من قارة آسيا، من أجل المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وتم اختيار الأسترالي كريس بيث، إلى جانب مواطنيه الحكمين المساعدين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، للمشاركة في إدارة مباريات مونديال الأندية، علماً أن بيث وشكيتينين، سبق وأدارا المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والتي جمعت بين البرازيل وإسبانيا.

كما اختار الاتحاد الدولي للكرة، حكم الفيديو المساعد، الإماراتي عمار الجنيبي، والذي سبق وشارك كحكم فيديو مساعد في إدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

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