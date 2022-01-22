اليوم.. قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

المصدر: أ ف ب

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يقام سحب قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 اليوم السبت في دوالا، بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًَا في الكاميرون.

وودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب كأس أمم إفريقيا الخميس عقب خسارته أمام ساحل العاج 1-3، لكنه حافظ على موطئ قدم في الكاميرون من خلال ترقب قرعة التصفيات.

وسيكون منتخب "محاربي الصحراء" بقيادة القائد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز من بين عشرة منتخبات لا تزال تصارع من أجل نيل إحدى البطاقات الخمس المؤهلة الى مونديال قطر المزمع إقامته بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وسيكون المنتخب الجزائري ضمن المستوى الأول في قرعة التصفيات كونه يحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي للفيفا الى جانب السنغال (20)، المغرب (28) وتونس (30) ونيجيريا (36).

لكنّ ذلك لا يعفي الجزائر من الوقوع في مواجهة نارية على اعتبار أنّ منتخبات مرموقة كمصر بقيادة نجم وهدّاف ليفربول الانجليزي محمد صلاح والكاميرون ومالي ستكون في المستوى الثاني، وجميعها تأهلت الى الدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية.

كذلك، يضمّ المستوى الثاني منتخبات لا يمكن الاستهانة بها كغانا بقيادة أندريه أيو، والتي تبقى من كبار القارة رغم الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، إضافة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تتأهل الى البطولة.

ينطلق الدور الحاسم المؤلف من ذهاب وإياب في نهاية مارس المقبل.

الفرق المشاركة في قرعة الدور الحاسم لتصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في دوالا - الكاميرون هي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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