مدافع برشلونة وأرسنال السابق فيرمايلين يعتزل اللعب ليصبح مدرباً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أعلن البلجيكي توماس فيرمايلين، مدافع برشلونة وآرسنال السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 عاماً، لينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده، إلى جانب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن توماس فيرمايلين وضع حداً لمسيرته الكروية معلنًا اعتزاله كرة القدم، ومن المقرر أن يتم تعيينه كمدرب مساعد للمدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز.

ورحل فيرمايلين البالغ من العمر 36 عاماً عن فريق فيسيل كوبي الياباني بعد انتهاء عقده في ديسمبر الماضي، حيث كان يرتبط اللاعب البلجيكي بعقد لمدة عامين ونصف مع الفريق الياباني منذ عام 2019 بعد مغادرة برشلونة.

وسيحل فيرمايلين مكان شون مالوني الذي ترك منصبه كمدرب مساعد في المنتخب البلجيكي ليصبح مديراً فنياً لفريق هيبرنيان الاسكتلندي.

يذكر أن فيرمايلين توج مع برشلونة بألقاب الدوري الإسباني (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس ملك إسبانيا (3 مرات)، كأس السوبر الإسباني (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرتين).

وعليه، سينضم فيرمايلن إلى طاقم مارتينيس، في مسار الاستعدادات لمونديال قطر المقبل في نوفمبر المقبل.

وقال فيرمايلن في بيان نشره الاتحاد البلجيكي لكرة القدم "أتطلع بشدة لهذا التحدي ويشرفني ويسعدني وفوق كل شيء ممتن للمساهمة في الاستعدادات لكأس العالم في قطر، كواحد من مساعدي روبرتو مارتينيس".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه "في نهاية العام 2021، أبلغ مدربنا الوطني برحيل (مساعده) شون مالوني إلى نادي هيبرنيان الاسكتلندي، وسيساعده توماس فيرمايلن الآن في ملء هذا الفراغ".

وبالتالي سيعمل فيرمايلن إلى جانب المساعد الآخر نجم الكرة الفرنسية الدولي السابق تييري هنري.

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