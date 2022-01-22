تاريخ الميلاد يقطع العلاقة بين بورتو البرتغالي ولاعبه تشانسيل

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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رفض نادي بورتو البرتغالي تجديد عقده لاعبه المدافع الدولي الكونغولي "تشانسيل مبيمبا"، بسبب تشككه في العمر الحقيقي للاعب حيث احتار النادي البرتغالي، في تحديد عمره بشكل قاطع نظراً لوجود 4 أرقام متفاوتة السنوات في تاريخ ميلاد "تشانسيل"، إكتشفها نادي بورتو بعد تعاقده معه قبل 3 سنوات بحسب "توب افريكا" المتخصص في شؤون كرة القدم الافريقية.

وأضطر نادي بورتو إلى صرف النظر عن تجديد تعاقده مع "تشانسيل" حيث ان تاريخ ميلاده المُسجل به حالياً يشير إلى بلوغه "27 عاماً" بينما يرجح نادي بورتو ان العمر الحقيقي للاعب لا يقل عن "33 عاماً" مستنداً في ذلك على معلومات تشير ان للاعب 4 أرقام مختلفة فيما يخص تاريخ ميلاده ومن الصعوبة الإقتناع بأن عمره "27 عاما".

وانتقل "تشانسيل" من نيوكاسل الإنجليزي إلى بورتو في صيف 2018 كلاعب حر بعد 3 مواسم قضاها في النادي الإنجليزي ولعب قبل ذلك موسمين في الدوري البلجيكي مع نادي اندرلخت وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية.

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