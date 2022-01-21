الكشف عن موعد الحسم .. محمد صلاح يصعد ضد ليفربول

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية ان نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح لن يتراجع عن مطالبه السابقة، والحصول على مبلغ يتراوح بين 400 إلى 420 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وأنه لن يقبل بأقل من ذلك، وذلك على الرغم مما تردد عن رفض ليفربول تلبية طلباته المالية.

وسيكون لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون دور في تحديد مصير عقد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجديد مع ناديه.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وترفض إدارة النادي طلبات النجم المصري للموافقة على تجديد عقده، بعدما طلب ضعف راتبه الحالي، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مجلة "سبورتس إيلستريتد" الأمريكية في تقرير لها أن صلاح ووكيله رامي عباس سيجتمعان مع إدارة ليفربول في أعقاب عودة اللاعب من كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن صلاح لن يتراجع عن مطالبه السابقة، رغم ما تردد عن رفض ليفربول تلبية طلباته المالية.

وحسب المصدر فإن محمد صلاح طلب الحصول على مبلغ من 400 إلى 420 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وأنه لن يقبل بأقل من ذلك.

وقال المصدر: "يريد صلاح أن يتقاضى نفس فئة رواتب أفضل لاعبي العالم استناداً على ما يقدمه من أداءات وتصدره ترتيب هدافي فريقه منذ قدومه إلى أنفيلد رود وحتى الآن في كافة المواسم".

وقد يكون ليفربول مضطرا لبيع صلاح الصيف المقبل، في حال عدم التوصل لاتفاق حول التجديد، حتى لا يرحل مجانا في صيف 2023، وفقا لما نقله موقع بوابة العين .

وصلاح خاض بقميص ليفربول 229 مباراة سجل خلالها 148 هدفاً وصنع 56 بإجمالي 204 مساهمات تهديفية، وتوج مرتين هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2019 وفاز بجائزة أفضل لاعبي البريميرليج في 2018.

وحقق صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاماً وذلك في 2020، كما قاد فريقه للقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 بالإضافة لثنائية كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في 2019.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

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