عداء إيطالي ينقذ ذهبية طوكيو من السرقة بوضعها في البنك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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جرت محاولة لسرقة منزل العداء الإيطالي فيليبو تورتو، الفائز مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية تتابع 4×100 متر عدو، في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعلن العداء نفسه عن الحادث الليلة الماضية، عبر حسابه على "انستغرام"، قائلاً: "في وقت متأخر من بعد الظهر، دخل شخص ما إلى منزلي، ربما لسرقة ميداليتي في طوكيو، ولحسن الحظ لم يعثروا على ما كانوا يبحثون عنه لأنني وضعتها في البنك منذ بعض الوقت".

وتسلل اللصوص إلى منزل تورتو في كوستا لامبرو، وهي قرية صغيرة في كاراتيه بريانزا، حيث تعيش عائلة العداء، وقال العداء لصحيفة " كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه فضل وضع الميدالية في صندوق للودائع بأحد البنوك خوفاً من السرقة، ولذا كان سعيداً بعدم وجودها في منزله عندما تعرض للسرقة.

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