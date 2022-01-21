روما آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات روما آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه على ضيفه ليتشي 3-1 أمس الخميس في ختام الدور ثمن النهائي.

وكان ليتشي البادئ بالتسجيل عبر أرتورو كالابريسي في الدقيقة 14، لكن روما أدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر مدافعه الألباني ماراش كومبولا.

ومنح الدولي الإنجليزي تامي أبراهام التقدم لروما في الدقيقة 54، قبل أن يوجه الأوزبكستاني إلدور شومورودوف الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وضرب روما موعداً في ربع النهائي مع إنتر ميلان، الذي تأهل بشق النفس على حساب ضيفه إمبولي 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2).

وفي باقي مباريات ربع النهائي، يلعب ساسوولو مع يوفنتوس حامل اللقب، وأتالانتا الوصيف مع فيورنتينا، وميلان مع لاتسيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز