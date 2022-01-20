كانافارو مرشحاً لإنقاذ إيفرتون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أنضم أسطورة إيطاليا فابيو كانافارو، إلى قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب إيفرتون الإنجليزي، بديلاً للمدرب رافا بينيتيز المقال الأسبوع الماضي، إلى جانب كل من واين روني وفرانك لامبارد.

وكشف موقع "سبورت ميل" الإنجليزي، أن إدارة إيفرتون، أجرت بالفعل مقابلة مع كانافارو، والذي سبق له اللعب والعمل الفني في شباب الأهلي، والتدريب مع النصر السعودي، وعمل لمدة أربع سنوات مدرباً لنادي غوانغزهو إيفرغراند الصيني.

كما كشف الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن كلا من روني ولامبارد، مرشحين كذلك لتدريب إيفرتون، وأن كلا اللاعبين الدوليين السابقين في إنجلترا، أجروا مقابلات بالفعل مع النادي.

ويمتلك المدافع كانافارو، الحائز على كأس العالم لاعباً مع المنتخب الإيطالي، خبرة تدريبية كبيرة، بعدما بدأ العمل التدريبي عام 2014، وحسب ما أشارت صحيفة "ذا صن" أيضاً، أن كانافارو، أحدث مدرب أجرى محادثات مع إدارة إيفرتون الباحثة عن مدرب قادر على إبعاد الفريق عن قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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