صورة تشعل قلق جماهير ليفربول على محمد صلاح

المصدر: وكالات

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أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، وهدّاف فريق ليفربول، الجدل من جديد حول مستقبل الفرعون المصري مع النادي الإنجليزي.

وما زال مستقبل محمد صلاح غامضًا مع فريق ليفربول في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بينه وبين مسؤولي النادي بشأن تجديد التعاقد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الصيف عقب المقبل في يونيو 2023، ويسعى مسؤولو ليفربول للتجديد مع القناص الأول للفريق أسوة بغيره من لاعبي الفريق.

ونشر رامي عباس صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيها محمد صلاح وهو يضحك في حين يقف هو من خلفه.

وربط البعض بين هذه الصورة وبين الموقف الحالي بين محمد صلاح ومسؤولي ليفربول بعدما رددت مؤخراً تقارير أن ليفربول رفض شروط محمد صلاح من أجل تجديد عقده.

من جهة أخرى أشاد كايد جوردون لاعب ليفربول الشاب، بالفرعون المصري، مؤكداً أنه يتعلم الكثير من نجم الريدز خلال فترة تواجده في الفريق الأول.

وقال جوردون، في تصريحات لموقع ليفربول أيكو: «مشاهدة محمد صلاح عن قرب بشكل منتظم ساعدتني كثيرا، خاصة أنه يلعب في مركزي».

وأضاف: «صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا، لذا فإن مشاهدته تساعدني حقا. يدفعني ذلك لمحاولة الوصول إلى مستواه».

وتابع البالغ من العمر 17 عاما «إنه يسجل من أي مكان، لذلك كان من المفيد بكل تأكيد دراسته عن قرب».

وواصل «صلاح يقوم بالكثير من العمل داخل صالة الألعاب الرياضية، ويساعدني في ذلك أيضا، لقد أجريت بعض الجلسات معه».

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