إعلامي مصري يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح

المصدر: البيان

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وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب عدم إجرائه أي لقاءات تلفزيونية مع الإعلام المصري.

قال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن يجري محمد صلاح، لقاءات مع الإعلام المصري، عقب كل مباراة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مثلما يفعل السنغالي ساديو ماني ورياض محرز نجم منتخب الجزائر، وبعض نجوم أفريقيا الكبار».

ووجه شوبير رسالة إلى محمد صلاح، قائلا: «الإعلام المصري له حق عليك»، موضحًا: «أنا بطالب محمد صلاح بعمل لقاءات مع الإعلام المصري منذ 2019».

وحقق منتخب مصر الفوز على السودان، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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