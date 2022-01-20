فالنسيا يحرم إشبيلية من تشديد الخناق على الريال في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

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حرم فالنسيا ضيفه إشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر عندما أرغمه على التعادل 1-1 أمس الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وكان إشبيلية البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع الفرنسي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوسط المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو غيديش أدرك التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخوسيه غايا.

وطرد غايا في الدقيقة 89 لتلقيه الإنذار الثاني.

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن في الدقيقة 18 فترك مكانه لجاومي دومينيك.

وكان الفريق الأندلسي يمني النفس بتعويض خيبة خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام جاره ريال بيتيس 1-2 في ثمن النهائي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر في الدوري لتقليص الفارق بينه والنادي الملكي إلى نقطتين، لكنه اكتفى بنقطة واحدة فبات الفارق بينهما أربع نقاط.

في المقابل، صعد فالنسيا الى المركز التاسع برصيد 29 نقطة بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه اسبانيول 1-2 ومضيفه ريال مدريد 1-4.

وفي مباراة ثانية، عاد سلتا فيغو الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 2-صفر.

وحسم سلتا فيغو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر هوغو مايو (ق29) وسانتي مينا (ق38).

واستعاد سلتا فيغو توازنه عقب خسارته أمام ريال سوسييداد صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 26 نقطة منتزعًا المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة من أوساسونا الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وتختتم المرحلة اليوم الخميس بلقاء خيتافي مع غرناطة.

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