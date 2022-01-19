لتوفير 60 مليون يورو.. ريال مدريد يخطط للإطاحة بـ3 لاعبين

المصدر: البيان

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تخطط إدارة ريال مدريد لعدم تجديد عقود الثلاثي مارسيلو وإيسكو وجاريث بيل بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى توفير ما يقارب الـ60 مليون يورو وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، وهو المبلغ اللازم لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك موافقة مبدئية لتمديد عقد لوكا مودريتش لموسم إضافي، وزيادة راتب البرازيلي فينسيوس ومفاوضته لتمديد عقده حيث يرتبط حالياً بعقد مع النادي حتى 2024.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع 4 لاعبين على وجه الخصوص، أبرزهم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ونتونيو روديجر مدافع تشيلسي، وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند،ورايان جرافنبرخ متوسط ميدان أياكس.

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