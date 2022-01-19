يوفنتوس ولاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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بلغ يوفنتوس، حامل اللقب، الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثلاثاء 4-1 على ضيفه سمبدوريا، فيما ضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان بتفوقه 1-صفر على أودينيزي بعد التمديد بهدف قائده البديل تشيرو إيموبيلي.

وواصل يوفنتوس انطلاقته الجيدة للعام الحالي بعد تعادل وانتصارين في الدوري، آخرهما ضد أودينيزي السبت، ليبقى على مقربة من مراكز دوري أبطال أوروبا.

وفي حين تبدو مهمته صعبة هذا الموسم في استعادة اللقب الذي سيطر عليه في الدوري بين 2012 و2020 قبل أن يخسره الموسم الماضي لصالح الإنتر، متصدر الموسم الحالي أيضًا، يدرك "بيانكونيري" أن الكأس المحلية هي أفضل فرصه لعدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الكولومبي خوان كوادرادو (ق25)، دانييلي روغاني (ق52)، البديل الأرجنتيني باولو ديبالا (ق67) والإسباني ألفارو موراتا (ق77 من ركلة جزاء)، فيما أحرز أندريا كونتي هدف الضيوف الوحيد على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" (ق63).

وكان يوفنتوس حامل الرقم القياسي مع 14 لقبًا، حقق الكأس الموسم الماضي على حساب أتالانتا في النهائي.

وافتتح كوادرادو التسجيل يتسديدة رائعة زاحفة من ركلة حرة على مشارف المنطقة الى يسار الحارس فلاديميرو فالكوني (ق24)، قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفًا لموراتا بسبب خطأ في عملية بناء الهجمة (ق27).

وأتيحت فرصة أخرى لموراتا مع نهاية الشوط الاول بعد ان وصلته عرضية خالصة الى داخل المنطقة، سددها مباشرة على الحارس رغم أن المساحة كانت امامه (ق45+2).

وسجل روغاني الهدف الثاني للسيدة العجوز بتسديدة من داخل المنطقة (ق52)، قبل أن يسجل كونتي هدف تقليص الفارق (ق63)، فيما قطع مانويل لوكاتيلي كرة خاطئة مررها فالكوني الى مدافعه في منطقته، ليقتنصها ديبالا ويسدد كرة قوية من داخل المنطقة في الشباك (ق67).

وحصل موراتا على مبتغاه من ركلة جزاء تحصل عليها البديل الفرنسي مارلي آكيه، ترجمها بنجاح (ق77).

واحتاج لاتسيو الى التمديد لتخطي عقبة ضيفه أودينيزي 1-صفر بهدف إيموبيلي.

وضرب لاتسيو موعدًا مع ميلان في دور الثمانية بعد أن تفوق الاخير الخميس الماضي على جنوى، فيما يلتقي أتالانتا مع فيورنتينا في مباراة أخرى بعد أن تأهلا أيضًا الاسبوع الفائت.

وسيطر لاتسيو، حامل اللقب سبع مرات آخرها 2019 ضد أتالانتا، على الشوط الاول من دون أن ينجح في هز الشباك، فيما جاءت الكفة متقاربة بين الطرفين في الشوط الثاني من دون أن يفلح أي منهما أيضًا في الوصول الى المرمى.

ودخل لاتسيو المباراة على الملعب الاولمبي في العاصمة روما، في أعقاب فوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه ساليرنيتانا السبت في منافسات الدوري.

وكما العديد من المدربين في مباريات الكأس، أبقى ماوريتسيو ساري العديد من لاعبيه الاساسيين على مقاعد البدلاء، أبرزهم هدافه وقائده إيموبيلي الذي استعان به في الدقيقة 71.

ونجح المهاجم في تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن وصلته كرة رائعة خلف المدافعين من البديل الآخر دانيلو كاتالدي الذي دخل مباشرة بعد استراحة الشوطين، الى مشارف منطقة الجزاء، تابعها ساقطة "لوب" فوق الحارس ماركو سيلفستري (ق106).

ويلتقي الإنتر، بطل الدوري، مع إمبولي، وساسوولو مع كالياري اليوم الأربعاء، على أن يختتم ثمن النهائي الخميس بلقاء روما مع ليتشي الممثل الوحيد لأندية الدرجة الثانية.

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