بعد خطئه الكارثي.. الموت يفجع حارس ساحل العاج

المصدر: البيان

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أعلن حارس مرمى منتخب ساحل العاج ، بادرا علي سانغاريه، وفاة والده، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الحارس هفوة "قاتلة" تسببت في تعادل منتخب بلاده مع سيراليون في كأس إفريقيا.

وكتب سانغاريه على حسابه في موقع "فيسبوك": "بحزن كبير، علمت أن والدي توفي ليلة أمس. الله برحمته أراد أن يعيده إلى جواره، ورغم ألم هذه الخسارة الكبيرة سأقاتل في الملعب لأجعله سعيدا من أجلي. الموت لا يوقف الحب. ارقد في سلام يا والدي".

كما نشر سانغاري صورة والده رفقة رسالة الوداع، قائلا: " لقد سقطت الليلة الماضية. لقد سقطت ولن تتمكن أبدا من النهوض مرة أخرى. سأفتقدك كثيرا".

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