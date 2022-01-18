من صوت لصلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟

المصدر: البيان

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فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم في عام 2021 .

فيما نال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول المركز الثالث في سباق الجائزة بعد ميسي وليفاندوفسكي.

فكيف جاء توزيع الأصوات التي حصل عليها صلاح.

في البداية يحق لكل دولة التصويت 3 مرات بواقع صوت للمدير الفني للمنتخب، وصوت لقائد المنتخب، وصوت لإعلامي من ذلك البلد.

ويُمنع تصويت أي لاعب لنفسه.

ويحصل صاحب المركز الأول في التصويت على 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث على نقطة وحيدة فقط.

وحصل صلاح على 223 صوتا في السباق مقسمة إلى 63 صوتا في المركز الأول، و75 صوتا في المركز الثاني، و85 صوتا في المركز الثالث، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

فمن صوت لصلاح في المركز الأول؟

اللاعبون

قائدو الإمارات وفلسطين وقطر وتونس والأردن واليمن وبروني وغانا وجوايانا وليتوانيا وهولندا وبيرو واسكتلندا وسويسرا وسوريا وتوجو وزيمبابوي

المدربون

أما المدربون فصوت لصلاح في المركز الأول كل من مصر وتونس وفلسطين واليمن ولبنان وأنجولا وأنتيجوا أند بارودا وباربادوس وبوتسوانا وجيبوتي ودومينيكا وجزر الفارو وجامبيا وجرينادا وإندونيسيا وكازاخستان وليسوتو ومونجوليا وناميبيا ونيبال وباباوا نيو غينيا والفلبين وسويسرا وتنزانيا وتايلاند وجزر توركس وكايكوس وباباردوس.

الإعلاميون

أما الإعلاميون الذين صوتوا لصلاح فهم من مصر والإمارات والسعودية وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وتشاد وجبل طارق وغينيا وإسرائيل ومالطا وناميبيا واسكتلندا وجنوب السودان وتنزانيا وقيرغيزستان.

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