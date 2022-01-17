البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

المصدر: ا ف ب

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احتفظ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل "الأفضل" لعام 2021 الإثنين، مما قد يشكّل تعويضًا جزئيًا عن خسارته جائزة الكرة الذهبية لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق.

وتُوّج المهاجم البولندي، البالغ 33 عامًا، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ "ليفا".

وتفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" الصغير ميسي الذي رصّع سجله بالكرة الذهبية السابعة في نوفمبر الماضي، ونجم ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح.



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