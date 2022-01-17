اقترب من مغادرة أنفيلد .. ليفربول يصدم محمد صلاح

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض شرط النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع "الريدز" لثلاثة مواسم أخرى.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن أن "الفرعون" قد طالب بزيادة في الراتب الأسبوعي ليصبح 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أي ما يعادل 547 ألف دولار أمريكي، علما أنه يتقاضى في الوقت الحالي 240 ألف جنيه.

وبحسب الصحيفة فإن رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، قد استشهد خلال مفاوضاته مع إدارة ليفربول بأن النجم البرتغالي، رونالدو كريستيانو والبالغ من العمر 36 عاما يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره نصف مليون جنيه إسترليني، في حين يتقاضى النجم البلجيكي كيفن دي بروين 400 ألف إسترليني من ناديه مانشستر سيتي.

وكان مدرب الفريق، يورغن كلوب قد قال في وقت سابق: "أعلم أن مو يريد البقاء مع ليفربول، ونحن نريد ذلك أيضا، ولكن مثل هذه الأمور (المفاوضات) تستغرق وقتا".

وتابع: "لا يوجد ما يدعو إلى القلق"، في إشارة منه إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في نهاية المطاف.

وقبل أيام قليلة، أجرى صلاح مقابلة مع مجلة "جي كيو" تحدث فيها عن مطالبه في العقد الجديد، موضحا أنه يريد الاستمرار في الانفيلد وأن ذلك يعود إلى إدارة فريقه.

وأردف: "أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

تجدر الإشارة إلى أن عقد صلاح سوف ينتهي صيف 2023، ولكن وفي حال عدم التوصل إلى الاتفاق مع ليفربول، فإن النجم البالغ من العمر 29 عاما قد يرحل في نهاية الموسم، إذ تبدي بعض الفرق اهتماما بضمه ولا سيما باريس سان جيرمان ونيوكاسل، بحسب بعض المصادر.

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