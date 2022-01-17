قرعة تصفيات أفريقيا الحاسمة لكأس العالم السبت

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، عن تحديد يوم السبت المقبل، موعداً لقرعة الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة، في مدينة دوالا على هامش كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، والتي تستضيف أيضاً يوم الجمعة المقبل، قرعة تصفيات الدور التمهيدي المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023، وأوضح أن مراسم القرعتين سيتم بثها مباشرة على منصات (كاف) الرقمية.

وتشهد الجولة التمهيدية لتصفيات الأمم الأفريقية، مشاركة المنتخبات الـ 12 الأقل تصنيفاً، بعدما تم تقسيمها إلى مستويين، وستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى، ضد الفرق الستة الأقل تصنيفاً، على أن تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى، وينضم الفائزون الستة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إلى 42 منتخباً مصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.

ويضم المستوى الأول منتخبات ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، جامبيا، جنوب السودان وموريشيوس، والمستوى الثاني، منتخبات تشاد، ساو تومي، برينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل وإريتريا.

كما تم تقسيم المنتخبات الـ 10المشاركة في المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي المنشور في نوفمبر 2021، على أن تلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفاً، ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفاً، وستكون مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.

ويضم المستوى الأول، منتخبات السنغال، المغرب، تونس، الجزائر ونيجيريا، والمستوى الثاني، منتخبات مصر، الكاميرون، غانا، مالي والكونغو الديمقراطية.

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