صلاح يغرد بصورة قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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وجه المصري محمد صلاح فريق ليفربول، رسالة شكر إلى مجلة "جي كيو" الأمريكية، بعد ظهوره في غلاف عددها الخاص، والذي تضمن حواراً مطولاً نشر قبل أيام مع النجم المشارك مع منتخب مصر حالياً في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وغرد محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، شاكراً المجلة بقوله: "يشرفني جداً أن أمثل غلاف مجلة جي كيو العالمية، وشكراً لكل من عمل على تحقيق ذلك".

وتحدث صلاح من خلاله حوار المنشور في المجلة، عن العديد من الأمور، وأبرزها مستقبله مع ليفربول، وسبب رحيله عن تشيلسي، وبداية مسيرته المهنية.

والجدير بالذكر، أن محمد صلاح سيقود منتخب مصر في مباراته أمام منتخب السودان بعد غدٍ الأربعاء، في آخر مباريات مرحلة المجموعات، حيث يسعى "الفراعنة"، إلى الفوز والتأهل إلى دور الـ16 للبطولة الأفريقية.

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