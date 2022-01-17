كل ما تود معرفته عن جوائز الفيفا قبل ساعات من الإعلان عن الفائزين

المصدر: وكالات

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تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة زيورخ السويسرية، التي تشهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب كرة قدم "The Best" لعام 2021.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر جائزة "The Best"، جائزة سنوية، ويقدمها الـ"فيفا" لعدة فئات، هي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة، أفضل مدرب (رجال/ سيدات)، أفضل هدف (جائزة بوشكاش)، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة مشجع الـ"فيفا" (أفضل تشجيع)، واللعب النظيف.

المرشحون لأفضل لاعب في العام 2021

وصل الثلاثي محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي للمرحلة الأخيرة من الجائزة وسيكون أحدهم أفضل لاعب في عام 2021.

المرشحات لأفضل لاعبة

ثلاث لاعبات تتنافسن على الجائزة وهن الإسبانية جينيفير هيرموسو، ومواطنتها أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)، والأسترالية سام كير (تشيلسي).

المرشحون لجائزة بوشكاش

- هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا في مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي (14 مارس 2021).

- هدف باتريك شيك في مباراة التشيك واسكتلندا في "يورو 2020" (14 يونيو 2021).



غوارديولا ينافس توخيل على أفضل مدرب 2021



كما ضمت قائمة المدربين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال فى العالم 2021 كلا من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وروبيرتو مانشينى المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، وتوماس توخيل المدير الفنى لفريق تشيلسي الإنجليزي.

دوناروما ينافس ميندى على أفضل حارس فى العالم 2021



وعن المرشحين لأفضل حارس مرمى، وهم جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا، إدوارد ميندي حارس تشيلسي، ومانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

طريقة التصويت لجوائز الأفضل The Best 2021

يتم تحديد الفائز بجائزة الأفضل عن طريق التصويت، حيث يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم، بجانب قادة ومدربي المنتخبات، ومجموعة مختارة من الصحفيين الرياضيين.

يمكنك التصويت اختيار قائمتك المفضلة من خلال الدخول على موقع الفيفا، لكن تم غلق الباب في 10 ديسمبر 2021، قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين عن كل جائزة.

تكون النسبة الأكبر للأصوات من نصيب المدربين، بنسبة 50% من الأصوات، بالإضافة لـ25% لتصويت الجماهير، و25% لاختيار الصحفيين.

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