حلم صلاح يرفرف في زيوريخ الليلة

المصدر: (زيوريخ - د ب أ)

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يترقب الملايين من عشاق كرة القدم الليلة، تتويج أفضل لاعب في العالم، «فيفا» اسم الفائز في حفل كبير من مقره في زيوريخ، من بين ثلاثة من أفضل نجوم اللعبة، ويرفرف حلم المصري محمد صلاح بقوة لحصد الجائزة للمرة الأولى، وسط منافسة مع الأرجنتيني ميسي،والبولندي ليفاندوفسكي، الذي توج بالجائزة في 2020، ويتطلع صلاح، الذي حل ثالثاً في 2018، إلى أن يحالفه الحظ بالتتويج؟

وفي المقابل، يطمح ليفاندوفسكي إلى التفوق مجدداً على منافسيه، وخطف جائزة «الأفضل»، بعدما توج بها للمرة الأولى على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي.

كما يراود الأمل ميسي، لتعزيز الرقم القياسي، وهو ست مرات سابقة، كانت أولها في 2009، وأحدثها في 2019.

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