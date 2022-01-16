تأهل مايوركا ورايو فايكانو وقادش إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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بلغ ريال مايوركا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1 أمس السبت في ثمن النهائي.

وسجل الياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد (ق32) وأبدون براتس باستيداس (ق60) هدفي ريال مايوركا، وخافي بيادو (ق62) هدف إسبانيول.

وأوقف رايو فايكانو مغامرة جيرونا من الدرجة الثانية عند ثمن النهائي عندما تغلب عليه بهدفين لسيرجي غوارديولا (ق45+1 و48) مقابل هدف للكولومبي برناردو (ق26).

وأهدر المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستوياني ركلة جزاء لجيرونا في الدقيقة 71.

واحتاج قادش إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتدور الآن مباراة بين يال بيتيس و إشبيلية.

ويستكمل الدور ثمن النهائي اليوم الأحد بلقاء أتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة مع فالنسيا، والأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.



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