فارق 13 نقطة يقرب سيتي من لقب «البريميرليغ»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قطع مانشستر سيتي خطوة نحو الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه أمس على مطارده تشلسي بالجولة 20، بهدف جميل لنجمه كيفن دي بروين، في الدقيقة 70، جاء من تسديدة رائعة من خارج المنطقة، سكنت الزاوية البعيدة لمرمى حارس تشلسي، كيبا أريسبالاغا، ورفع سيتي رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن تشلسي، الفائز مرة وحيدة في آخر ست مباريات في «البريميرليغ»، فيما يلعب اليوم ليفربول الثالث (42 نقطة)، مع ضيفه برنتفورد، وتم تأجيل مباراة الديربي بين آرسنال وتوتنهام، لإصابة العديد من لاعبي آرسنال بـ «كورونا».

الجدير بالذكر، أن تشلسي، ومنذ استلام توخل إدارته الفنية، نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات الموسم الماضي على كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، بينها نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الـ «سيتيزنس» نجحوا في رد الاعتبار، من خلال إلحاق الهزيمة بالفريق اللندني في ملعبه «ستامفورد بريدج»، في سبتمبر الماضي، 1 - 0، وشكل الفوز نقطة تحول لحامل اللقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز