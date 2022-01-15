تقرير يكشف أهم لاعب في ليفربول ليس صلاح أو فان ديك .. فمن يكون؟

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر تقرير منشور في صحيفة «ذا صن» البريطانية أن أهم لاعب في فريق «ليفربول» الإنجليزي لكرة القدم حاليا ليس الجناح المصري، محمد صلاح، الهداف الحالي للدوري الإنجليزي، ولا حتى المدافع الهولندي الصلد، فيرجيل فان ديك، علما بأن كلا منهما يُعد الأفضل عالميا في مركزه وتتجاوز قيمتهما السوقية الحالية معا 150 مليون جنيه استرليني، بل وإنما لاعب الوسط الاسباني، تياغو ألكانتارا، المنتقل إليه الموسم الماضي من فريق «بايرن ميونيخ» الألماني.

واستشهد التقرير المنشور أمس بإحصائيات صادرة عن شركة «سناك ميديا» البريطانية، المتخصصة في البيانات والاحصائيات التي تهم مشجعي الرياضات المختلفة.

وأفادت الاحصائيات أن الكانتارا يحقق الفوز للفريق الإنجليزي في كافة المباريات التي يشارك فيها.

وأضافت الإحصائيات أن يورغن كلوب، المدير الفني الألماني للفريق، أشرك ألكانتارا كلاعب أساسي في تسع مباريات منذ بداية الموسم، انتهت جميعها بفوز «ليفربول».

وعلى الجانب الآخر، لم يشارك ألكانتارا في ست مباريات كاملة للفريق منذ منتصف الشهر الماضي، لم يفز «ليفربول» سوى بمباراة واحدة فقط منها، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل، وانتهت مباراة واحدة بهزيمة الريدز.

ومن الجدير بالذكر أن ألكانتارا يغيب تماما عن صفوف «ليفربول» منذ الــ 16 من ديسمبر الماضي، وتحديدا منذ مباراة الفريق مع «نيوكاسل» في الدوري الإنجليزي، حيث أصيب اللاعب الاسباني في وركه أثناء أحداث المباراة.

وثمة مخاوف أن تتسبب هذه الإصابة في تغيب ألكانتارا عن «ليفربول» حتى نهاية الموسم، إلا أن كلوب بدًد هذه المخاوف بتصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة التي خاضها «ليفربول» الأسبوع الماضي ضد «شروزبري» في مسابقة «كأس الاتحاد الإنجليزي»، حيث قال: «لم يتدرب ألكانتارا مع الفريق هذا الأسبوع، لكننا نتوقع أن يبدأ في تدريبات إعادة التأهيل اعتبارا من الغد، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور».

وأضاف كلوب: «لا، لن يغيب ألكانتارا عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم، ليس كذلك على الإطلاق».

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