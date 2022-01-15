محمد يرغب في حب ليفربول و 400 ألف إسترليني ليست جنونية.. صلاح يتصدر الصحافة الانجليزية

المصدر: وكالات

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اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة برسالة النجم المصري محمد صلاح لليفربول، بشأن رغبته في الاستمرار مع الفريق بشرط تلبية طلباته التي وصفها بأنها غير جنونية، كما سلطت الضوء على قلق مانشستر يونايتد من تراجع مستوى مهاجم الفريق ماركوس راشفورد.

وعنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "علامة استفهام.. مسؤولو اليونايتد يخشون فقدان راشفورد المتعثر للتركيز".

وفي الجانب كتبت: "مو يرغب في حب ليفربول".

وفي الأعلى كتبت: "كوتينيو ينجذب بنداء ستيفي"، في إشارة إلى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا.

وكتبت أيضًا: "ديوكوفيتش يبدأ التدريبات ولكن لا يزال بالإمكان ركله".

أما صحيفة "ديلي ستار" فعنونت: "اتفقنا أم لا؟ 400 ألف جنيه إسترليني ليست أمور جنونية بحسب النجم صلاح".

وكتبت في الأعلى: "علامة استفهام.. مسؤولو الأولد ترافورد يستفسرون عن تركيز راشفورد".

وبدورها عنونت "ميرور": "سقوط.. اليونايتد يستهدف تقليل أنشطته خارج الملعب لإنقاذ المهاجم المبتعد عن مستواه".

وكتبت في الجانب: "مو أريد البقاء مع ليفربول.. ولا أطلب أموال جنونية".

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