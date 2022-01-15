كريس إيفرت تكشف إصابتها بالسرطان

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كشفت كريس إيفرت المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس الليلة الماضية إنه تم تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة الأولى الشهر الماضي.

وكتبت اللاعبة البالغ عمرها 67 عاما عبر حسابها على تويتر "أريد مشاركة إصابتي بسرطان المبيض في المرحلة الأولى وقصتي مع المرض لمساعدة الاخرين.

"أشعر بأنني محظوظة للغاية لاكتشاف المرض مبكرا وأتوقع نتائح إيجابية من خطتي للعلاج الكيميائي".

وفي مقال على موقع شبكة ئي.إس.بي.إن على الإنترنت قالت إيفرت إنه تم اكتشاف ورم خبيث أثناء استئصال الرحم أوائل الشهر الماضي.

وكشفت عملية اخرى عن أن السرطان تم إزالته أثناء استئصال الرحم ولم ينتشر. وبعد العلاج الكيميائي قال طبيبها المعالج إنه توجد فرصة لأكثر من 90 بالمئة بأن السرطان لن يعود أبدا.

وقالت إيفرت بعد علمها بالأنباء من الطبيب "لا أتذكر أنني كنت سعيدة لهذه الدرجة منذ سنوات!".

وتوفيت الشقيقة الصغرى لإيفرت، لاعبة التنس المحترفة السابقة جين إيفرت دوبين بعد معركة مع سرطان المبيض أيضا في 2020 عن عمر يناهر 62 عاما. وقد انتشر السرطان في حالتها قبل اكتشافه.

وقالت إيفرت في المقال "عندما بدأت العلاج الكيميائي، كانت هي مصدر إلهامي. كنت أفكر فيها وقلت إنها ستجعلني أتجاوز هذا الأمر".

وحصدت إيفرت 18 لقبا كبيرا خلال مسيرتها والآن تعمل كمذيعة في تغطية مباريات التنس لشبكة ئي.إس.بي.إن.

وقالت "سأظهر من البيت في بعض الأحيان خلال تغطية ئي.إس.بي.إن لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس".



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